УПН: Цены на комнаты на вторичном рынке жилья Екатеринбурга не вернулись к пиковым значениям 2015 года

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. Цены на комнаты в коммунальных квартирах на вторичном рынке жилья Екатеринбурга до сих пор не могут вернуться к уровню начала 2015 года. Об этом в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен» написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков.



«Темпы роста цен на недвижимость в последние три года удивляют многих потенциальных покупателей. Средние показатели по рынку жилья регулярно обновляли исторические максимумы. Но на вторичном рынке жилья есть сегмент, который до сих пор не может вернуться к уровню цен начала 2015 года. Это — комнаты», — написал он.





Источник: УПН



Он отмечает, что падение цен на комнаты продолжалось в 2015-18 годах, после чего последовал период стагнации. Заметный восстановительный рост начался лишь в 2021, после переоценки всего рынка. Но до сих пор комнату можно купить дешевле чем в 2014-15 годах, и это без учета инфляции.



Причинами этого процесса М. Хорьков называет быстрый рост современного жилого фонда и переоценку старого, развитие ипотеки и массовое строительство студий.