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Аналитики «МегаФона» выяснили предпочтения свердловчан по платформам для коротких видео

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. Специалисты «МегаФона» проанализировали предпочтения свердловчан по сервисам, предлагающим пользователям просмотры коротких видео. Так, выяснилось, что трафик в подобных приложениях вырос на 55%, а одним из самых популярных сервисов в этой области стал Likee, сообщает пресс-служба сотового оператора.

За прошедший год на фоне падения интереса пользователей к популярной платформе, которая год назад ввела запрет для российских пользователей на загрузку новых видеороликов, стали активнее применяться другие сервисы для загрузки и просмотра видео. В том числе — Yappi, VK Клипы и Likee.

Так, с весны 2022 года внимание к Likee постоянно росло: в июне с началом школьных каникул мобильный трафик в нем удвоился. За год рост составил 300%. Также специалисты «МегаФона» фиксировали увеличение трафика в популярных российских сервисах Yappi и VK Клипы — там основной приток аудитории наблюдался осенью и в период новогодних праздников.

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