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В российском банковском секторе на 5 млрд рублей сократился объем подозрительных операций

УрБК, Москва, 31.03.2023. За 2022 год объем подозрительных банковских операций в России составил 100 млрд руб., в 2021 году — 105 млрд руб. Об этом сообщается в Telegram-канале Банка России.

Незаконный вывод средств за рубеж снизился на 16% — до 36 млрд руб., что является минимальным значением за весь период наблюдений. Объемы обналичивания денег незначительно выросли и составили 64 млрд руб. Но во внебанковском секторе этот параметр уменьшился на 5% — до 29 млрд руб.

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