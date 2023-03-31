Банк России зафиксировал сокращение объема подозрительных операций в 2023 году на 9%

За 2022 год объем подозрительных банковских операций в России составил 100 млрд руб., в 2021 году — 105 млрд руб. Об ...31.03.2023 В российском банковском секторе на 5 млрд рублей сократился объем подозрительных операций
УрБК, Москва, 31.03.2023. За 2022 год объем подозрительных банковских операций в России составил 100 млрд руб., в 2021 ...01.10.2020 Основной спрос на теневые финансовые услуги в 2020 году пришелся на строительство и торговлю
УрБК, Москва, 01.10.2020. Основной спрос на теневые финансовые услуги в I полугодии 2020 года пришелся на три сектора ...24.09.2019 Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ сократились в два раза
Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ в I полугодии 2019 года сократились в 2,1 раза по ...24.09.2019 Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ сократились в два раза
УрБК, Москва, 24.09.2019. Объемы операций с признаками обналичивания в банковском секторе РФ в I полугодии 2019 года ...