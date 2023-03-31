Банк России зафиксировал сокращение объема подозрительных операций в 2023 году на 9%

УрБК, Москва, 29.09.2023. Объем подозрительных операций за первую половину 2023 года сократился на 9% к уровню прошлого года, это следует из данных Банка России. В денежном выражении незаконный вывод средств за рубеж за указанный период составил 12 млрд руб.



В частности, в два раза сократились объемы обналичивания с помощью исполнительных документов. Регулятор поясняет, что таких результатов удалось достигнуть после предоставления банкам права не проводить операции по исполнительным документам при наличии подозрений, что их целью является отмывание доходов.



«Объемы обналичивания в банковском секторе снизились на 5% и составили 32 млрд рублей. Более чем в два раза сократился объем подозрительных операций по снятию наличных средств со счетов юрлиц», — говорится в сообщении.



Также на 4 млрд руб. за указанный период сократились объемы обналичивания вне банковского сектора, они снизились до 10 млрд руб.