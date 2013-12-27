В Екатеринбурге пройдут публичные слушания по внесению изменений в устав города

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2023. 31 марта в администрации Екатеринбурга в 15.00 состоятся публичные слушания по проекту решения городской думы «О внесении изменений в устав муниципального образования «город Екатеринбург», сообщает пресс-служба горадминистрации.
Документ внесен в городской парламент администрацией Екатеринбурга.
Трансляция публичных слушаний пройдет на официальном портале муниципалитета в разделе «Новости».
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