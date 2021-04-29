Один из руководителей Нижнетуринской областной больницы обвиняется в растрате выделенных на ремонт учреждения 6 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Один из руководителей Нижнетуринской городской больницы обвиняется в растрате бюджетных средств. Эти деньги были выделены на ремонт гериатрического отделения в рамках нацпроектов «Демография» и «Здравоохранение». Об этом стало известно после проверки местной прокуратуры.
Установлено, что предусмотренный государственными контрактами объем работ не был выполнен, но оплата перечислена в полном объеме. В итоге было растрачено более 6 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Ситуацию также прокомментировали в региональном Следственном комитете. Предполагается, что обвиняемый получил от директора частной организации взятку в обмен на растрату денег.
«Эта информация была зафиксирована в результате комплекса оперативных мероприятий, проведенных региональным управлением ФСБ (по эпизоду взяточничества), а также в результате общенадзорной прокурорской проверки, выявившей эпизод растраты в особо крупном размере. В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательств», — рассказал старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.
Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.
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