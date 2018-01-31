Двое операторов котельных работали в вагонном депо на станции Екатеринбург-Сортировочный по подложным удостоверениям

УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. Свердловская транспортная прокуратура обнаружила подлог документов со стороны двух операторов котельных вагонного депо на станции Екатеринбург-Сортировочный. У них имелись поддельные удостоверения о прохождении обучения по занимаемым должностям.
В отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела по части 3 статьи 327 УК РФ «Использование заведомо подложного удостоверения, предоставляющего права», сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Подлог был выявлен при проверке соблюдения законодательства в сфере обеспечения функционирования объектов инфраструктуры в Свердловской дирекции по тепловодоснабжению — филиала ОАО «РЖД».
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