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На ММК профлидеры предприятий Челябинской области провели совещание по охране труда

УрБК, Магнитогорск, 30.03.2023. На промплощадку ММК приехали члены областного комитета горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) — профлидеры предприятий ГМК Челябинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, Златоуста, Кыштыма, Карабаша, В. Уфалея, Вишневогорска, Нагайбакского и Увельского районов, председатель областной организации Юрий Горанов.

Как сообщает управление информации и общественных связей предприятия, руководители учреждений посетили сортовой цех стана 170 и доменный цех, познакомились с производством, условиями труда работников. Также они заехали на склад спецодежды «Объединенной сервисной компании» (предприятия группы ММК), где им рассказали, как работников обеспечивают спецодеждой, где ее заказывают, как ремонтируют и чистят. Действующую систему выдачи СИЗ презентовала представитель работодателя «Объединенной сервисной компании» — специалист по охране труда Наталья Сорокина. Она отметила, что снижения норм выдачи в компании с 1 сентября не планируется.

Затем гостей познакомили с особенностями работы уполномоченных профсоюза по охране труда на промплощадке ММК. О нюансах деятельности рассказал победитель областного конкурса уполномоченных ГМПР, председатель комиссии по охране труда «ОСК» Евгений Володин.

По итогам встречи участники сформулировали рекомендации для профсоюза и работодателей. Главным посылом рекомендаций стало закрепление действующих сегодня норм выдачи СИЗ в виде приложений к коллективным договорам.

С 1 сентября в стране изменится порядок выдачи средств индивидуальной защиты (вступит в силу новый приказ Минтруда РФ). Работодатели будут сами разрабатывать нормы выдачи работникам СИЗ и смывающих средств. Как уточняют специалисты компании, у актива областной организации ГМПР сейчас повышенное внимание к вопросам обеспечения СИЗ, и это задало тему визита на ММК.

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