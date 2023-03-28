В Свердловской области 83,4% населения обеспечены качественной питьевой водой из централизованных систем

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2023. По итогам 2022 года в Свердловской области доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения, составила 83,4% при норме в 77,5%. Для городского населения показатель составил 87,3% при целевом показателе в 82,5%. Об этом сообщается на сайте регионального Управления Роспотребнадзора.
В итоге Средний Урал достиг целевых показателей программы «Чистая вода» на 2022 год. Вдобавок до 85% выросло число проектов зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям.
Всего в минувшем году в регионе использовалось 1 тыс. 295 источников централизованного питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения: 42 поверхностных и 1 тыс. 253 подземных. Около 5% (200 тыс. человек) населения области берут воду из нецентрализованных источников — скважин, колодцев.
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