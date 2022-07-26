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Вчера, 12:24

Установку и обслуживание умных счетчиков в России планируют включить в тарифы ЖКХ

УрБК, Москва, 28.03.2023. Расходы на установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла планируется включить в тарифы ЖКХ. С таким предложением в правительство РФ обратился федеральный Минстрой, сообщает газета «Известия» со ссылкой на текст документа.

Ответственными за установку приборов учета Минстрой предлагает сделать ресурсоснабжающие организации (РСО), если они выступают исполнителем услуги. Для этого потребуется закрепить расходы на установку, обслуживание, поверку и замену приборов учета в качестве основания для превышения предельных индексов роста стоимости ЖКХ.

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