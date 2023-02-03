Российские микрофинансовые организации обяжут указывать ссылки на свои сайты

УрБК, Москва, 28.03.2023. С 1 апреля 2024 года российские микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны указывать ссылки на электронные ресурсы, которые они используют для предоставления займов. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на указание Банка России.
Также МФО должны будут размещать сведения о товарных знаках. Их обяжут публиковать номера госрегистрации, изображения знаков и данные о правообладателях.
Кроме того, владельцам МФО потребуется раскрывать информацию обо всех коммерческих обозначениях, которые они используют в своей деятельности.
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