В России выросло число жалоб на непреднамеренное открытие индивидуальных инвестиционных счетов

УрБК, Москва, 28.03.2023. В I квартале 2023 года частные инвесторы на 50-70% чаще стали жаловаться на непреднамеренное открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Речь идет о случаях, когда ИИС автоматически открывается вместе с инвестиционным счетом или дублируется при межброкерском переводе, сообщает «Коммерсантъ».



Подобные случаи отмечены в отношении «Альфа Инвестиции», «ВТБ Инвестиции», «Открытие Инвестиции» и «Тинькофф Инвестиции». Сами организации отрицают, что у них возможно открытие ИИС или его дублирование без ведома клиента.



Глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отмечает, что у некоторых брокеров при открытии счета просто может заранее стоять галочка, подразумевающая создание ИИС. В некоторых случаях клиент мог просто открыть ИИС, не понимая, что это такое. Также подобные ситуации могли возникать у граждан, принудительно переводивших активы из подсанкционных брокеров, в результате чего новый брокер из-за технической ошибки мог открыть клиенту новый договор ИИС. Каждый случай следует разбирать отдельно, подчеркнул эксперт.