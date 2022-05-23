В России выросло число жалоб на непреднамеренное открытие индивидуальных инвестиционных счетов

УрБК, Москва, 28.03.2023. В I квартале 2023 года частные инвесторы на 50-70% чаще стали жаловаться на непреднамеренное открытие индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Речь идет о случаях, когда ИИС автоматически открывается вместе с инвестиционным счетом или дублируется при межброкерском переводе, сообщает «Коммерсантъ».
Подобные случаи отмечены в отношении «Альфа Инвестиции», «ВТБ Инвестиции», «Открытие Инвестиции» и «Тинькофф Инвестиции». Сами организации отрицают, что у них возможно открытие ИИС или его дублирование без ведома клиента.
Глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов отмечает, что у некоторых брокеров при открытии счета просто может заранее стоять галочка, подразумевающая создание ИИС. В некоторых случаях клиент мог просто открыть ИИС, не понимая, что это такое. Также подобные ситуации могли возникать у граждан, принудительно переводивших активы из подсанкционных брокеров, в результате чего новый брокер из-за технической ошибки мог открыть клиенту новый договор ИИС. Каждый случай следует разбирать отдельно, подчеркнул эксперт.
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