Количество застрахованных по ДМС в России за год сократилось на 5 млн человек

УрБК, Москва, 27.03.2023. Количество застрахованных по программе ДМС в России в 2022 году уменьшилось на 5 млн человек по сравнению с предыдущим годом, до 31,8 млн человек. При этом объем взносов в этом сегменте страхования за аналогичный период увеличился на 6,9%, до 213,7 млрд руб., сообщают «Известия».



При этом спрос на полисы со стороны физлиц в 2022-м продолжил расти, а основное снижение пришлось на корпоративных клиентов — на 5,6 млн человек.



Увеличение объемов взносов аналитики Центробанка связывают с удорожанием медицинских услуг, импортных лекарств и оборудования в условиях их дефицита.