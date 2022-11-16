Интернет-реклама на российских площадках за год подорожала в несколько раз

УрБК, Москва, 27.03.2023. С февраля 2022 по февраль 2023 года в России подорожало привлечение клиентов онлайн в рекламных сетях на отечественных интернет-площадках: «Яндекс», VK, RuTube. Для категории электроники цены выросли в три раза, для одежды — в два раза, для продуктов — в полтора раза, для недвижимости и автомобилей — в пять раз. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные от участников рынка.
В рекламном агентстве iProspect рассказали, что из-за роста цен ритейлерам приходится пересматривать объем инвестиций в интернет-рекламу. Из-за этого происходит завышение стоимости аукциона. В Media Instinct рост стоимости рекламы объясняют «ухудшением показателей на других этапах воронки продаж, снижением общей покупательской способности, повышением стоимости продукта или снижением его качества».
Добавим, что после февраля 2022 года многие крупные зарубежные площадки перестали предоставлять рекламу для российских компаний.
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