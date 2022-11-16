Интернет-реклама на российских площадках за год подорожала в несколько раз

В III квартале 2022 года 21% российских компаний снизили бюджет на интернет-рекламу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на ...

В III квартале 21% российских компаний сократили бюджет на интернет-рекламу

УрБК, Москва, 16.11.2022. В III квартале 2022 года 21% российских компаний снизили бюджет на интернет-рекламу. Об этом ...

В III квартале 21% российских компаний сократили бюджет на интернет-рекламу

РГ Deltaplan: За полтора года объем рекламных бюджетов девелоперов Екатеринбурга увеличился более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 14.09.2011. С начала 2010 года екатеринбургские застройщики постепенно увеличивают рекламные ...