В России предложили обязать банки блокировать платежи за интернет-сервисы по требованию клиента

УрБК, Москва, 27.03.2023. В России предложили обязать банки блокировать платежи за онлайн-сервисы по требованию клиента. С такой просьбой в Центробанк обратилась «Общественная потребительская инициатива», сообщает газета «Известия».
В обращении говорится об увеличении продаж товаров и услуг через интернет. Но вместе с этим растет число операций по запросам мошенников или недобросовестных предпринимателей. Отдельной проблемой становятся подписки, предполагающие продление платежей, от которых не всегда возможно отписаться.
«Не сумев отменить платную подписку, плательщик обращается в банк с просьбой прекратить дальнейшие списания средств. Но там вместо аннулирования последующих требований недобросовестного получателя клиенту предлагают перевыпуск карты, чем создают неоправданные сложности и зачастую дополнительные расходы — продолжение списаний», — отмечается в документе.
Поэтому в отношении банков предлагается закрепить обязанность отзывать акцепт на списание при обращении клиента и прекратить выполнять перевод денег по требованию получателя.
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