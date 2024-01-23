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23.01.2024

Госдума в марте рассмотрит законопроект о списании денег за интернет-подписки

УрБК, Москва, 23.01.2024. Госдума в марте текущего года рассмотрит законопроект, который обяжет онлайн-сервисы и интернет-магазины уведомлять клиентов о взимании платы за подписки. Об этом пишут «Известия».

В профильном комитете Госдумы рассказали, что в настоящее время законодательная инициатива активно дорабатывается, в частности, устраняются замечания кабмина по формулировкам понятий «регулярное получение», «регулярный доступ», исключаются противоречащие нормы.

«Нанести вред предпринимателям не входит в наши планы. Главное — искоренить ситуацию, в которой пользователи попадают в подписочные ловушки, когда сервисы не присылают уведомления о продлении подписки или делают это в непонятной форме», — подчеркнул один из авторов законопроекта депутат Госдумы Антон Немкин.

По его словам, чтобы проработка выдвинутых бизнес-сообществом уточнений и предложений шла эффективнее, было принято решение создать рабочую группу, в которой активное участие принимают представители Роспотребнадзора, Банка России, «Яндекса», Ozon, ассоциации «Интернет-видео», Медиа-коммуникационного союза и другие компании.

«Бизнес критически относится к этому законопроекту. С учетом того, что один потребитель в среднем тратит на подписку сумму в диапазоне 200-400 руб. в месяц, в случае незапланированных списаний речь может идти об ущербе, исчисляемого в миллиардах. Именно поэтому необходимо регулирование подписок, а также информирования потребителей о стоимости услуг, порядке и сроках списания средств за них», — комментирует глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

В Банке России сообщили, что поддерживают предлагаемые законопроектом механизмы управления платными подписками. Как отметили аналитики регулятора, работа над документом продолжается.
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