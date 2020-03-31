УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:02

В Свердловской области создали комиссию по рассмотрению генплана Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Свердловской области создана комиссия по рассмотрению генерального плана Екатеринбурга. Соответствующий приказ размещен на региональном портале правовой информации.

Комиссия образована при минстрое Свердловской области. Она будет рассматривать материалы проекта генплана или внесения изменений в него, в том числе когда корректировки требуются для реализации решения о комплексном развитии территории. Основной задачей обозначено «рассмотрение проекта Генерального плана с учетом протокола заседания Общественного совета при министерстве на предмет соблюдения статей 5.1, 9, 23, 25, 28 Градостроительного кодекса РФ».

Председателем комиссии назначен замминистра строительства Свердловской области Максим Пучков.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.03.2020 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать подготовку Генплана развития города до 2041 года

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2020. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский распорядился начать подготовку проекта ...

23.01.2020 Проект генплана развития Екатеринбурга до 2035 года презентовали архитекторам

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2020. Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и ...

21.01.2020 Проект генплана развития Екатеринбурга отправили на рассмотрение в Минэкономразвития РФ

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2020. Администрация Екатеринбурга отправила проект генплана развития города до 2035 года на ...

22.10.2019 В обсуждении проекта генплана развития Екатеринбурга приняли участие почти 600 человек

УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Общее число участников обсуждения проекта генерального плана развития Екатеринбурга до ...

14.01.2019 Утверждение генплана развития Екатеринбурга перенесли на декабрь 2019 года

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2018. Администрация Екатеринбурга в очередной раз перенесла сроки утверждения нового ...

Популярные новости
02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей06.03.2023В Челябинской области из-за непогоды введен режим повышенной готовности для специалистов «Россети Урал» — «Челябэнерго»10.03.2023В Екатеринбургском музее ИЗО представили результаты реставрации уникального фаянсового панно «Праздник» конца 1930-х годов10.03.2023Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга превысила 105 тыс. рублей за кв. метр
Архив новостей
Март 2023 (532)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18