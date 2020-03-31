В Свердловской области создали комиссию по рассмотрению генплана Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Свердловской области создана комиссия по рассмотрению генерального плана Екатеринбурга. Соответствующий приказ размещен на региональном портале правовой информации.
Комиссия образована при минстрое Свердловской области. Она будет рассматривать материалы проекта генплана или внесения изменений в него, в том числе когда корректировки требуются для реализации решения о комплексном развитии территории. Основной задачей обозначено «рассмотрение проекта Генерального плана с учетом протокола заседания Общественного совета при министерстве на предмет соблюдения статей 5.1, 9, 23, 25, 28 Градостроительного кодекса РФ».
Председателем комиссии назначен замминистра строительства Свердловской области Максим Пучков.
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