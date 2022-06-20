За 2022 год российский бизнес возместил в ускоренном режиме 3 трлн рублей НДС

УрБК, Москва, 22.03.2023. Российский бизнес за 2022 год возместил в ускоренном режиме свыше 3 трлн руб. НДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную налоговую службу (ФНС).



«Более 3 трлн руб. налога на добавленную стоимость возвращено (зачтено) налогоплательщикам в 2022 году в течение одного календарного месяца с момента представления налоговых деклараций. Всего в 2022 году плательщики НДС вернули 4,59 трлн руб.», — говорится в сообщении.



В заявительном порядке (в рамках объема ранее уплаченных налогов) возмещения добились свыше 3 тыс. налогоплательщиков на 298,5 млрд руб.



Ускоренное возмещение НДС можно получить с помощью банковской гарантии, поручительства российской организации, в пределах суммы уплаченных за три предыдущих года налогов, если она не превышает 2 млрд руб. Также право на ускоренное возмещение есть у резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, участников налогового мониторинга и производителей вакцины от коронавируса. С 2022 года эта возможность появилась и у представителей малого и среднего бизнеса по новому порядку без предоставления банковской гарантии или поручительства.