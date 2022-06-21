Челябинская область заняла 14 место в рейтинге импортозависимости регионов

УрБК, Челябинск, 21.03.2023. Челябинская область попала на 14 место в рейтинге регионов с самой высокой импортозависимостью. Об этом говорится в исследовании НИУ «Высшая школа экономики».
На Южном Урале показатель «Уровень импортозависимости отраслей специализации с учетом их вклада в региональную экономику» составил 4,5%. Авторы исследования отмечают, что наиболее высоким рискам дальнейших социальных и экономических проблем подвержены субъекты с высокой долей обрабатывающей промышленности в ВРП, высоким уровнем инновационного развития и полиотраслевой моделью специализации.
Рейтинг возглавили Калужская (5,8%), Ульяновская (5,5%) и Самарская (5,4%) области, где риски наиболее высоки. Замыкают его республики Чечня (1,6%), Ингушетия (2,2%) и Алтай (2,2%).
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Свердловская область находится на 25 месте в рейтинге самых зависимых от импорта ...21.06.2022 Челябинская область заняла 36 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения
УрБК, Челябинск, 21.06.2022. Челябинская область заняла 36 место в рейтинге регионов по уровню доходов населения, ...06.09.2021 Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов по индексу рынка труда
УрБК, Челябинск, 06.09.2021. Челябинская область заняла 33 место в рейтинге регионов РФ по уровню индекса рынка труда, ...22.03.2016 Свердловская область заняла последнее место в экологическом рейтинге регионов России
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Свердловская область заняла 85 место в экологическом рейтинге регионов России, который ...14.03.2014 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге инновационного развития регионов
Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге инновационного развития регионов, составленном Высшей школой экономики ...