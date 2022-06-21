Челябинская область заняла 14 место в рейтинге импортозависимости регионов

УрБК, Челябинск, 21.03.2023. Челябинская область попала на 14 место в рейтинге регионов с самой высокой импортозависимостью. Об этом говорится в исследовании НИУ «Высшая школа экономики».



На Южном Урале показатель «Уровень импортозависимости отраслей специализации с учетом их вклада в региональную экономику» составил 4,5%. Авторы исследования отмечают, что наиболее высоким рискам дальнейших социальных и экономических проблем подвержены субъекты с высокой долей обрабатывающей промышленности в ВРП, высоким уровнем инновационного развития и полиотраслевой моделью специализации.



Рейтинг возглавили Калужская (5,8%), Ульяновская (5,5%) и Самарская (5,4%) области, где риски наиболее высоки. Замыкают его республики Чечня (1,6%), Ингушетия (2,2%) и Алтай (2,2%).