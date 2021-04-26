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Свердловская область на 25 месте в рейтинге импортозависимости регионов

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. Свердловская область находится на 25 месте в рейтинге самых зависимых от импорта российских регионов. Показатель «Уровень импортозависимости отраслей специализации с учетом их вклада в региональную экономику» здесь составляет 4,2%. Об этом сообщается в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний НИУ «Высшая школа экономики».

Авторы отмечают, что сфера машиностроения входит в число отраслей с наибольшей долей импорта из стран, объявивших санкции в отношении России. Поэтому специализация региона на таких видах деятельности повышает риск возникновения экономических и социальных проблем в 2023 году. В их числе — Свердловская область, где значительную роль играет тяжелое машиностроение.

Менее всего санкционные ограничения влияют на слабо вовлеченные в международное разделение труда регионы, где экономика ориентируется на местные рынки. Поэтому последние строчки рейтинга заняли республики Чечня (1,6%), Ингушетия (2,2%) и Алтай (2,2%), где подобные риски минимальны. Самый высокие риски — в Калужской (5,8%), Ульяновской (5,5%) и Самарской (5,4%) областях.

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