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Вчера, 12:05

На Среднем Урале поголовье крупного рогатого скота за год выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2023. В Свердловской области поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий на конец февраля 2023 года составило 261,5 тыс. голов, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (254 тыс. голов). Об этом сообщает Свердловскстат.

Помимо этого, на 2,5% увеличилось поголовье коров, на 2,7% — свинопоголовья, на 2,4% — птицы.

В свою очередь, на 1,4% уменьшилось поголовье овец и коз в хозяйствах региона.

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