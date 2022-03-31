Объем выданных потребкредитов в России снизился на 12,3%

УрБК, Москва, 21.03.2023. В феврале 2023 года россиянам было выдано 2,35 млн потребительских кредитов на сумму 431,8 млрд руб. Это на 12,3% меньше по объему, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Скоринг бюро».



При этом объем выдач в феврале всего на 1,7% превышает январский показатель, хотя первый месяц года является традиционно провальным для кредитной сферы. По количеству февраль и вовсе уступает январю на 50 тыс. штук.



Средний размер кредита также стагнирует: 183 тыс. руб. в феврале, 176,14 тыс. руб. в январе, 188,7 тыс. руб. в декабре 2022 года. В феврале 2022 года этот показатель составлял 240 тыс. руб.



В то же время размер просроченного потребкредита в феврале дошел до максимума с 2021 года — 145,6 тыс. руб. Годом ранее он составлял 132,5 тыс. руб.