Объем выданных потребкредитов в России снизился на 12,3%

УрБК, Москва, 21.03.2023. В феврале 2023 года россиянам было выдано 2,35 млн потребительских кредитов на сумму 431,8 млрд руб. Это на 12,3% меньше по объему, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Скоринг бюро».
При этом объем выдач в феврале всего на 1,7% превышает январский показатель, хотя первый месяц года является традиционно провальным для кредитной сферы. По количеству февраль и вовсе уступает январю на 50 тыс. штук.
Средний размер кредита также стагнирует: 183 тыс. руб. в феврале, 176,14 тыс. руб. в январе, 188,7 тыс. руб. в декабре 2022 года. В феврале 2022 года этот показатель составлял 240 тыс. руб.
В то же время размер просроченного потребкредита в феврале дошел до максимума с 2021 года — 145,6 тыс. руб. Годом ранее он составлял 132,5 тыс. руб.
УрБК, Челябинск, 31.03.2022. В Челябинской области средний размер выданных в феврале 2022 года ипотечных кредитов ...22.03.2022 На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за год вырос на 13,1%
УрБК, Челябинск, 22.03.2022. Средний размер выданных в феврале 2022 года потребительских кредитов в Челябинской области ...21.03.2022 В Свердловской области средний размер выданных в феврале потребкредитов вырос на 2%
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2022. Средний размер выданных в феврале 2022 года потребительских кредитов в Свердловской ...22.03.2021 Средний размер выданных потребкредитов в Свердловской области в феврале вырос на 17,4%
УрБК, Екатеринбург, 22.03.2021. Средний размер выданных потребкредитов в Свердловской области в феврале 2021 вырос на ...15.03.2021 На Среднем Урале количество выданных в феврале потребкредитов снизилось на 12,9%
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2021. В Свердловской области в феврале 2021 года было выдано 37 тыс. 750 потребительских ...