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Вчера, 10:25

Объем выданных потребкредитов в России снизился на 12,3%

УрБК, Москва, 21.03.2023. В феврале 2023 года россиянам было выдано 2,35 млн потребительских кредитов на сумму 431,8 млрд руб. Это на 12,3% меньше по объему, чем в аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» на основе данных «Скоринг бюро».

При этом объем выдач в феврале всего на 1,7% превышает январский показатель, хотя первый месяц года является традиционно провальным для кредитной сферы. По количеству февраль и вовсе уступает январю на 50 тыс. штук.

Средний размер кредита также стагнирует: 183 тыс. руб. в феврале, 176,14 тыс. руб. в январе, 188,7 тыс. руб. в декабре 2022 года. В феврале 2022 года этот показатель составлял 240 тыс. руб.

В то же время размер просроченного потребкредита в феврале дошел до максимума с 2021 года — 145,6 тыс. руб. Годом ранее он составлял 132,5 тыс. руб.

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