В Екатеринбурге спрос на рынке долгосрочной аренды жилья за год снизился на 37%. В целом по стране он вырос на 2,5%, говорится в исследовании сервиса «Циан.Аналитика».
При этом средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в месяц в Екатеринбурге за год (март к марту) выросла на 3,4% (с 20,6 до 21,3 тыс. руб.). Двухкомнатной — на 8,9% (с 29,3 до 31,9 тыс. руб.).
По мнению руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, снижение спроса на первичном рынке из-за роста ипотечных ставок пока не привело к удорожанию аренды — ставки стагнируют, но в среднесрочной перспективе ожидается частичное перераспределение спроса из сегмента купли-продажи в сегмент аренды.
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