В Екатеринбурге планируется ввести 1,6 млн кв. метров жилья за 2023 год

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. В Екатеринбурге за 2023 год планируется ввести почти 1,6 млн кв. м. жилья. Об этом рассказал замглавы города Рустам Галямов на заседании штаба по вводу жилья, в котором участвовали представители застройщиков и коммунальных служб, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



«Чтобы достичь этой цели, муниципалитет готов оказывать содействие девелоперам. Сегодня, в рамках заседания штаба, мы провели переговоры между городскими службами и застройщиками. Такие встречи позволяют сократить бюрократические барьеры, эффективнее решать вопросы получения разрешений, организации работ и заключения соглашений. Мы оперативно подключаемся к урегулированию проблемных моментов, и ряд сложностей снимаем прямо на совещании», — отметил Р. Галямов.



Кроме того, участники заседания обсудили вопросы подключения объектов капитального строительства к тепловым, электрическим и водоснабжающим сетям, а также процессы инженерной подготовки территорий.