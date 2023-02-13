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Гендиректор «Уральских авиалиний» награжден медалью в честь 100-летия гражданской авиации России

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов награжден юбилейной медалью «100 лет гражданской авиации России». Награду ему вручил лично министр транспорта Виталий Савельев, сообщает пресс-служба перевозчика.

Глава Минтранса поблагодарил руководителя авиакомпании за труд и ответственный подход к работе.

«Гражданская авиация эффективно ответила на современные вызовы, системно и последовательно решала все возникавшие проблемы. Это наш с вами командный результат, показатель последовательного развития отрасли в предыдущие годы», — сказал министр транспорта.

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