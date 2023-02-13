Гендиректор «Уральских авиалиний» награжден медалью в честь 100-летия гражданской авиации России

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2023. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов награжден юбилейной медалью «100 лет гражданской авиации России». Награду ему вручил лично министр транспорта Виталий Савельев, сообщает пресс-служба перевозчика.
Глава Минтранса поблагодарил руководителя авиакомпании за труд и ответственный подход к работе.
«Гражданская авиация эффективно ответила на современные вызовы, системно и последовательно решала все возникавшие проблемы. Это наш с вами командный результат, показатель последовательного развития отрасли в предыдущие годы», — сказал министр транспорта.
УрБК, Москва, 13.02.2023. Президент РФ Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный работник транспорта ...28.03.2017 «Уральские авиалинии» получили две награды отраслевой премии «Крылья России-2016»
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом 20-й юбилейной отраслевой премии ...22.04.2016 «Уральские авиалинии» награждены золотыми медалями на SkyService 2016
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2016. «Уральские авиалинии» приняли участие в международном форуме предприятий гражданской ...08.02.2013 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» отметило юбилей гражданской авиации
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2013. Авиакомпания «Уральские авиалинии» приняла активное участие в торжественных ...21.02.2012 ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» стало серебряным призером турнира, посвященного Дню гражданской авиации
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2012. ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии» заняло второе место в турнире по мини-футболу ...