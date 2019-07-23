Российские застройщики могут получить послабления по числу машино-мест в новых жилкомплексах

УрБК, Москва, 16.03.2023. Минстрой РФ готовит послабления для застройщиков, создающих парковочные места в жилищных комплексах. «Семейные» машино-места на два автомобиля предлагается учитывать в Росреестре как отдельные объекты недвижимости, а не один лот. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Клуб инвесторов Москвы, текст документа и знакомый с его обсуждением источник.
Предполагается, что девелоперам будут выдавать разрешения на строительство многоквартирных домов, где проект предусматривает блокирующие и зависимые машино-места, вмещающие более одного автомобиля. Росреестр учитывает такие объекты как одно парковочное место без учета вместимости. При этом по нормам ведомства парковочные места должны иметь минимальный размер 5,3х2,5 м. Если же блокирующие и зависимые места будут считаться несколькими объектами, то застройщикам будет проще соблюдать нормативы, и они смогут строить меньше машино-мест.
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