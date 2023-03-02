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Вчера, 10:03

«Эксперт РА»: Cнижения госдолга российских регионов ожидать не стоит

УрБК, Москва, 16.03.2023. В 2023 году снижение государственного долга маловероятно. Такой прогноз опубликовали аналитики агентства «Эксперт РА».

Эксперты отмечают, что, хотя сами долги выросли, долговая нагрузка осталась на уровне 2021 года — 20,9%. Это связано с ростом налоговых и неналоговых доходов на 13,1%.

В текущем году разбалансировка региональных бюджетов усилится, но будет неоднозначной. Предположительно, с наибольшими сложностями столкнутся ресурсные регионы и те, в которых доминирует обрабатывающая промышленность, то есть имеют большое значение экспортные ограничения. В некоторых субъектах могут сократиться налоговые и неналоговые доходы. Однако накопленная ликвидность может помочь поддержать сбалансированность бюджетов.

«Бюджеты регионов по итогам 2023 года будут исполнены с агрегированным дефицитом порядка 0,5 трлн руб. Долговые обязательства регионов прирастут и превысят 3 трлн, что будет связано с привлечением инфраструктурных бюджетных кредитов, а также с необходимостью покрытия дефицита. Долговая нагрузка составит порядка 23%», — говорится в докладе.

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