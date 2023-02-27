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Днем 15 марта на уборку улиц и дорог Екатеринбурга от снега и льда выведено 466 рабочих и 192 снегоуборочные машины

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Сегодня днем на уборку улиц Екатеринбурга вышли 466 сотрудников коммунальных служб и 192 единицы спецтехники. Рабочие чистят город от снега и наледи, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В прошедшую ночь на уборке улиц города работали 67 сотрудников дорожных служб и 135 снегоуборочных машин. На сегодняшний день уборка максимально проводится в дневную смену, так как погодные условия позволяют сгребать оттаявший снег.

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