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Вчера, 12:41

Российские оборонные предприятия получат новые меры поддержки для подготовки кадров

УрБК, Москва, 15.03.2023. Предприятия оборонно-промышленного комплекса смогут организовывать ищущим работу гражданам бесплатное профессиональное обучение или курсы дополнительного профессионального образования для последующего трудоустройства. Затраты на подобные мероприятия будут возмещаться в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Об этом сообщается в Telegram-канале правительства РФ.

Из федерального бюджета на эти цели будет выделено более 700 млн руб., что даст возможность обучить свыше 12 тыс. человек. Список участвующих в программе организаций составит Минпромторг РФ. Для прохождения бесплатного обучения нужно будет обратиться в центры занятости и заключить ученический договор с предприятием.

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