В Свердловской области на 10% выросло число трудящихся в сфере малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. По итогам 2022 года в Свердловской области насчитывается 913,7 тыс. человек, работающих на предприятиях малого и среднего бизнеса. Это на 10% больше, чем годом ранее, рассказал журналистам в ходе пресс-завтрака в Екатеринбурге заместитель губернатора Дмитрий Ионин.
Также, по его словам, в регионе насчитывается более 201 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.
«Тот провал, который предрекали скептики, не случился. Наоборот, есть небольшой рост, на 2,2%, но в тех условиях, в которых малому и среднему бизнесу приходилось ориентироваться на полеты ключевой ставки, экономической конъюнктуры, курсов валют, это очень достойный результат», — прокомментировал Д. Ионин.
Замгубернатора подчеркнул, что власти продолжали помогать предпринимателям. Большая часть поддержки велась в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». Главным инструментом властей стал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, который направил на эти цели 361 млн руб. Из них 335,9 млн руб. поступили из федерального бюджета.
Помимо этого, продолжает расти число самозанятых: их стало на 69 тыс. больше, чем годом ранее. Д. Ионин подчеркнул, что люди постепенно пробуют этот механизм и это «уже не диковинное явление, как было некоторое время назад».
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