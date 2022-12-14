В Свердловской области на 10% выросло число трудящихся в сфере малого и среднего бизнеса

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. На сегодняшний день объем поручительств, которые предоставлены малому и среднему ...

В Свердловской области объем поручительств малому и среднему бизнесу превысил 190% к уровню 2021 года

СОФПП помог предпринимателям привлечь почти 6,5 млрд рублей с помощью поручительств

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2022. С начала текущего года число субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на ...

Число субъектов МСП в Свердловской области с начала года выросло на 4,5 тыс. единиц

С начала года в Свердловской области число самозанятых выросло на 18,4 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2022. С начала 2022 года в Свердловской области число самозанятых выросло на 18,4 тыс. ...