Екатеринбург планирует возобновить авиасообщение с Пекином

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. Вылеты в Пекин планируется возобновить из Екатеринбурга в ближайшее время. Об этом шла речь на встрече между главой города Алексеем Орловым, генеральным консулом Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунем, первым заместителем генерального директора — коммерческим директором ОАО Авиакомпании «Уральские авиалинии» Кириллом Скуратовым, министром транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василием Старковым и представителем МИД России в Екатеринбурге Александром Харловым.



Глава Екатеринбурга отметил, что сотрудничество и дружеские отношения между Россией и Китаем неуклонно развиваются.



«Очевидно, что российско-китайские отношения выходят на совершенно новый уровень развития. Укрепляются дружественные связи, растет товарооборот, а также проводятся совместные мероприятия», — сказал Алексей Орлов.



Одной из главных тем встречи стало возобновление прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Пекином. Глава Екатеринбурга отметил, что с начала 2023 года Китай запустил групповой туризм в Россию, поэтому в скором будущем возможен рост туристического потока и в уральскую столицу.



«Также в этом году, одновременно с выставкой «Иннопром», в Екатеринбурге планируется проведение Международной выставки «Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО», в котором традиционно принимают участие делегации из большого числа провинций Китая. Кроме того, уже стартовал юбилейный год 300-летия Екатеринбурга. Ожидается проведение множества мероприятий, в том числе и с международным участием. Конечно, нам хотелось бы, чтобы в них в полной мере могли бы поучаствовать и наши китайские друзья», — отметил Алексей Орлов.



Глава города подчеркнул, что возобновление авиасообщения Екатеринбурга с Китаем крайне важно для обеих сторон, поскольку это будет способствовать увеличению туристического потока и реализации совместных проектов в различных сферах между городами.