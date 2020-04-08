УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Советник вице-президента ЕВРАЗа Михаил Аршанский получил звание «Почетный гражданин Свердловской области». Высшую награду региона ему вручил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.
Михаил Осипович Аршанский трудится на ЕВРАЗ НТМК 66 лет, что является рекордом работы на одном предприятии среди российских металлургов. В этот период он занимал должности мастера, главного механика комбината, замдиректора по реконструкции.
М. Аршанский активно занимался строительством и модернизацией оборудования комбината. В 1963 году он участвовал в запуске первого в стране конвертерного цеха, первом в мире вводе криволинейной машины разливки стали в мартеновском цехе. Также тагильчанин был в числе руководителей модернизации доменного цеха ЕВРАЗ НТМК. При его участии построена домна № 7 и реконструирована домна № 6. При возведении агрегатов М. Аршанский лично акцентировал внимание на технических требованиях к аспирационным установкам, что позволило создать самое чистое доменное производство в России.
Также была проделана работа по модернизации оборудования в конвертерном и колесобандажном цехах, где внедрены передовые автоматизированные технологии, что позволило повысить эффективность подразделений, снизить нагрузку на окружающую среду и улучшить условия труда.
М. Аршанский — автор более 60 свидетельств и патентов на изобретения. Последние документы на изобретения, связанные с конструкцией доменной печи, получены им в 2019 году в возрасте 85 лет.
Он также является активным меценатом Нижнего Тагила. На его личные средства приобретен концертный рояль Bechstein для Нижнетагильской филармонии, отремонтированы кровли в пансионате для престарелых «Тагильский», в онкологическом корпусе горбольницы № 4, обновлена реанимация хирургического корпуса Демидовской больницы. Во время пандемии он передал медикам более 3 тыс. респираторов.
М. Аршанский неоднократно передавал уникальные книги из своей личной коллекции в Нижнетагильский музей-заповедник и центральную городскую библиотеку. Занимался благоустройством Лисьей горы, оказал техническое содействие в создании уникального городского подноса-панно, вошедшего в Книгу рекордов России как самый большой поднос.
М. Аршанский — почетный гражданин Нижнего Тагила, член общественной палаты города. Ему вручена высшая награда компании — «Стела ЕВРАЗа» в номинации «Легенда».
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