Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 140 человек

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. По состоянию на 14 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 465 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 13 марта число безработных составляло 15 тыс. 605 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 140 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.