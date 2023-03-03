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Число безработных на Среднем Урале за сутки снизилось на 140 человек

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. По состоянию на 14 марта в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 465 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 13 марта число безработных составляло 15 тыс. 605 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 140 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,73%.

Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,40.

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