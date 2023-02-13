Годовая инфляция в Свердловской области в феврале замедлилась до 11,28%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Инфляция на Среднем Урале в феврале составила 11,28% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в январе — 11,67%). Об этом сообщает Свердловскстат. Продовольственные товары за год подорожали на 8,83%, непродовольственные — на 10,85%, услуги — на 15,23%, алкоголь — на 7,09%. Потребительские цены в регионе в феврале по сравнению с январем выросли на 0,7%.

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