Жительница города Лесной перевела почти 9 млн рублей лжеработникам банка

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. В отдел полиции города Лесной поступило заявление от сотрудницы Центральной медико-санитарной части о том, что в период с 9 по 21 февраля неизвестные обманом похитили у нее денежные средства в размере 8 млн 800 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.
Установлено, что 9 февраля днем заявительнице звонили граждане, которые представлялись сотрудниками Банка России и Следственного комитета. Один из них отправил в мессенджере документы, подтверждающие его личность. Злоумышленники убедили женщину, что ей нужно взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы предотвратить оформление займа мошенниками. Женщина поверила аферистам и перевела свои средства на счета злоумышленников.
В настоящее время по данному факту правоохранительные органы проводят проверку.
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