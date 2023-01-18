Более 25 тыс. жителей Свердловской области получили газ по программе социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Более 25 тыс. жителей Свердловской области получили газ в свои дома в рамках президентской программы социальной газификации. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
Сейчас заявки подали более 60 тыс. человек. До конца 2024 года планируется обеспечить техническую возможность провести газ к 71 тыс. домов. Вдобавок ранее губернатор Евгений Куйвашев утвердил поправки в ряд региональных законов, что позволило расширить список льготников, имеющих право попасть в программу. Плюс увеличен перечень газового оборудования, стоимость которого позволено компенсировать за счет бюджета.
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