Более 25 тыс. жителей Свердловской области получили газ по программе социальной газификации

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2023. Более 25 тыс. жителей Свердловской области получили газ в свои дома в рамках президентской программы социальной газификации. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



Сейчас заявки подали более 60 тыс. человек. До конца 2024 года планируется обеспечить техническую возможность провести газ к 71 тыс. домов. Вдобавок ранее губернатор Евгений Куйвашев утвердил поправки в ряд региональных законов, что позволило расширить список льготников, имеющих право попасть в программу. Плюс увеличен перечень газового оборудования, стоимость которого позволено компенсировать за счет бюджета.