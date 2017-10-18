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Вчера, 12:02

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ с начала года выросли на 16%

УрБК, Москва, 10.03.2023. В России в январе-феврале 2023 года было продано 868 тыс. 257 легковых автомобилей с пробегом. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Автостата инфо».

Всего за два месяца в стране реализовали 634 тыс. 485 иномарок (плюс 18% по сравнению с 2022 годом) и 233 тыс. 772 российские машины (плюс 10%).

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