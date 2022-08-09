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Вчера, 10:23

Роспотребнадзор намерен обязать маркетплейсы проверять продавцов на своих площадках

УрБК, Москва, 10.03.2023. Общественный совет при Роспотребнадзоре рассматривает возможность ужесточения требований к маркетплейсам. Онлайн-площадки планируется обязать проверять размещающих свои товары продавцов и их продукцию, сообщает газета «Известия».

Среди предлагаемых мер — система маркировки. В ней будет содержаться необходимая для проверок информация о продавцах и маркированных товарах. Это может быть актуально для обуви, парфюма, воды и других вещей. Сейчас маркетплейсы не фильтруют партнеров, что создает возможность продавать подделки или нелегальную продукцию, отмечает издание.

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