В России дефицит кадров в строительной сфере и ЖКХ достиг 260 тыс. человек

УрБК, Москва, 09.03.2023. В России дефицит кадров в строительной сфере и ЖКХ составляет около 260 тыс. человек. Об этом заявил первый замглавы Минстроя РФ Александр Ломакин.
«На сегодняшний день мы видим реальную потребность примерно в 171 тыс. человек в строительной сфере и приблизительно в 90 тыс. человек в сфере ЖКХ. При этом в целом в строительной отрасли и ЖКХ в стране работает около 11 млн человек», — цитирует его «Прайм».
В строительстве наибольший спрос сейчас наблюдается на технологических монтажников трубопроводов, электрогазосварщиков, плотников, бетонщиков, арматурщиков. Сфера ЖКХ испытывает потребность в инженерах-энергетиках, слесарях аварийно-восстановительных работ, электромонтерах по ремонту электрооборудования, слесарях-ремонтника, сантехниках и электрогазосварщиках.
При этом А. Ломакин уточнил, что проблема с кадрами, возникшая в 2020 году из-за пандемии, начала постепенно решаться в 2022 году. Это произошло в связи с тем, что закрылись некоторые иностранные компании, бывшие сотрудники которых перешли работать в сферу строительства и ЖКХ.
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