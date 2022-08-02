Кредитование российского бизнеса в 2022 году выросло на 14,3%

УрБК, Москва, 07.03.2023. В 2022 году кредитование бизнеса в России выросло на 14,3%. Об этом сообщается в Telegram-канале Центробанка.
Во многом рост был обеспечен замещением внешних заимствований и продолжающимся увеличением объемов жилищного строительства. В то же время компании активно конвертировали валютные кредиты в рублевые. При этом регулятор ожидает, что в текущем году рост корпоративного кредитования может замедлиться до 8-12%.
В розничном кредитовании главным драйвером стала ипотека (плюс 20,4%), но потребительское кредитование выросло только на 2,7%. В 2023 году вероятно замедление ипотеки до 12-16% и ускорение потребительского кредитования до 8-12%.
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