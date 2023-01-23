Суд взыскал 6 млн рублей с трех жителей Свердловской области за мошенничество с недвижимостью

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал виновными двух жителей Асбеста и екатеринбурженку за мошенничество с недвижимостью под видом аренды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Так, по указанию жительницы Екатеринбурга семейная пара из Асбеста с апреля по июнь 2021 года пользовалась подложным паспортом, чтобы продать арендованную ими квартиру и поделить средства между собой. В результате местному жителю, квартиру которого незаконно реализовали, причинили ущерб на сумму более 4 млн руб. Стоимость его квартиры была оценена в 5 млн руб.
В ходе рассмотрения в суде уголовного дела государственный обвинитель представил доказательства того, что был реализован преступный план по хищению имущества местных граждан.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил мужчине и женщине из Асбеста наказание в виде лишения свободы на 3 года 6 месяцев и 3 года соответственно. 35-летняя екатеринбурженка лишится свободы на 4 года и 6 месяцев. Все соучастники будут находиться в исправительной колонии общего режима. Осужденные взяты под стражу в зале суда.
Также суд удовлетворил исковые требования потерпевших и взыскал с осужденных более 6 млн руб. Приговор в законную силу не вступил.
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