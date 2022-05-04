УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:44

В Челябинской области число выданных за январь кредитных карт превысило 23 тысячи

УрБК, Челябинск, 06.03.2023. В Челябинской области за январь 2023 года было выдано 23 тыс. 549 кредитных карт. Это на 24,7% меньше, чем за декабрь предыдущего года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране количество выданных кредитных карт составило 0,85 млн единиц и показало снижение на 23,8%.

Меньше всего кредитных карт было выдано в Тульской и Ленинградской областях. Так, граждане этих территорий оформили чуть более 9 тыс. кредитных карт.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Вчера, 15:24 В Свердловской области за январь было выдано более 28 тыс. кредитных карт

УрБК, Екатеринбург. 06.03.2023. В Свердловской области за январь 2023 года было выдано 28 тыс. 826 кредитных карт. Это ...

04.05.2022 Число выданных новых кредитных карт в Свердловской области за месяц снизилось почти на 30%

В Свердловской области в марте 2022 года было выдано 26 тыс. 249 новых кредитных карт, что на 29,6% меньше показателя ...

04.05.2022 На Южном Урале число выданных новых кредитных карт в марте снизилось на 30,7%

УрБК, Челябинск, 04.05.2022. В Челябинской области в марте 2022 года было выдано 22 тыс. 049 новых кредитных карт, что ...

21.05.2021 Число выданных кредитных карт в Челябинской области в апреле сократилось на 5,5%

УрБК, Челябинск, 21.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 28 тыс. 775 кредитных карт. Это на ...

23.10.2019 В Челябинской области в III квартале 2019 года было выдано почти 88 тыс. единиц кредитных карт

УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Челябинской области в III квартале 2019 года было выдано 87 тыс. 624 единицы ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей
Архив новостей
Март 2023 (139)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18