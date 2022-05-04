В Челябинской области число выданных за январь кредитных карт превысило 23 тысячи

УрБК, Челябинск, 06.03.2023. В Челябинской области за январь 2023 года было выдано 23 тыс. 549 кредитных карт. Это на 24,7% меньше, чем за декабрь предыдущего года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
В целом по стране количество выданных кредитных карт составило 0,85 млн единиц и показало снижение на 23,8%.
Меньше всего кредитных карт было выдано в Тульской и Ленинградской областях. Так, граждане этих территорий оформили чуть более 9 тыс. кредитных карт.
УрБК, Екатеринбург. 06.03.2023. В Свердловской области за январь 2023 года было выдано 28 тыс. 826 кредитных карт. Это ...04.05.2022 Число выданных новых кредитных карт в Свердловской области за месяц снизилось почти на 30%
В Свердловской области в марте 2022 года было выдано 26 тыс. 249 новых кредитных карт, что на 29,6% меньше показателя ...04.05.2022 На Южном Урале число выданных новых кредитных карт в марте снизилось на 30,7%
УрБК, Челябинск, 04.05.2022. В Челябинской области в марте 2022 года было выдано 22 тыс. 049 новых кредитных карт, что ...21.05.2021 Число выданных кредитных карт в Челябинской области в апреле сократилось на 5,5%
УрБК, Челябинск, 21.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 28 тыс. 775 кредитных карт. Это на ...23.10.2019 В Челябинской области в III квартале 2019 года было выдано почти 88 тыс. единиц кредитных карт
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2019. В Челябинской области в III квартале 2019 года было выдано 87 тыс. 624 единицы ...