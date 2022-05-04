В Челябинской области число выданных за январь кредитных карт превысило 23 тысячи

УрБК, Челябинск, 06.03.2023. В Челябинской области за январь 2023 года было выдано 23 тыс. 549 кредитных карт. Это на 24,7% меньше, чем за декабрь предыдущего года. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по стране количество выданных кредитных карт составило 0,85 млн единиц и показало снижение на 23,8%.



Меньше всего кредитных карт было выдано в Тульской и Ленинградской областях. Так, граждане этих территорий оформили чуть более 9 тыс. кредитных карт.