В России за три года на 18% сократилось число цветочных магазинов

УрБК, Москва, 06.03.2023. В России за три года стало на 17,9% меньше цветочных магазинов. Если в январе 2020 года насчитывалось 24 тыс. 546 цветочных компаний, то в марте 2023 — 20 тыс. 153. Об этом сообщает «Прайм» на основе данных сервиса «Контур. Фокус».



Пик закрытий произошел в декабре 2020 года, когда за месяц рынок покинули 1 тыс. 407 организаций. Всего за три года свои компании ликвидировали 12 тыс. 286 бизнесменов. После пандемии закрытия продолжались, но меньшими темпами.



Цветочные магазины не могли функционировать из-за коронавирусных ограничений, поэтому в первую очередь закрывались работающие «офлайн» компании. Снятие же их позволило возобновить массовую продажу цветов.



Кроме того, в январе-феврале текущего года наблюдался небольшой рост: число цветочных магазинов увеличилось с 19 тыс. 979 до 20 тыс. 153.