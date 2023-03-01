Курс евро с начала сегодняшних торгов вырос на 1,42%

УрБК, Москва, 03.03.2023. По состоянию на 14.55 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 75,42 руб., евро — 80,08 руб. С начала сегодняшних торгов курс американской валюты вырос на 0,14%, европейской — на 1,42%.

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