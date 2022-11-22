ЦБ РФ ожидает прибыль банковского сектора в 2023 году на уровне более 1 трлн рублей

Банк России ожидает, что в 2023 году прибыль банков превысит 1 трлн руб., а средства населения в финансовых организациях вырастут на 7% по сравнению с прошлым годом. Этот предварительный прогноз озвучила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает «Коммерсантъ».



«Это ниже 2021 года, потому что расходы на резервы будут еще высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году», — уточнила она.



Регулятор предполагает, что по мере стабилизации обстановки у банков увеличится прирост средств населения по сравнению с прошлым годом. Прирост денег от компаний в финансовые организации прогнозируется в пределах 15%.



Также Банк России ожидает рост корпоративного кредитования на 10%. Количество ипотечных кредитов может увеличиться на 15%, а необеспеченных кредитов — на 10%.



Кроме того, Э. Набиуллина сказала, что нельзя добиваться темпов роста ипотек любой ценой. Вдобавок регулятор будет стремиться избежать перегрева в сфере потребительского кредитования, вводя макропруденциальные лимиты, которые будут ограничивать выдачу высокорискованных кредитов.