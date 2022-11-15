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Специалисты УБРиР отметили рост спроса на ипотеку для покупки вторичного жилья

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Специалисты Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) зафиксировали среди клиентов рост интереса к ипотеке для вторичного рынка. Доля таких кредитов в общем объеме выдач увеличилась по сравнению с прошлым годом на 21 п. п. и составила 61%, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

Специалисты отмечают, что в первые два месяца 2023 года на рынке наблюдается смещение интересов населения в сторону недвижимости на вторичном рынке. Это объясняется большим объемом предложений при сниженной стоимости объектов.

«Мы увидели, что клиенты переключаются на покупку квартир на вторичном рынке. Это связано с несколькими факторами. Ставки на первичном рынке пошли вверх: это касается и собственных программ банков и льготной ипотеки. Цены на рынке новостроек за прошлый год выросли на 10-15%. При этом стоимость недвижимости на вторичном рынке сейчас снижена, а вариантов объектов больше», — рассказала управляющий директор центра развития ипотечного бизнеса УБРиР Анна Севостьянова.

Стоит добавить, что в УБРиР средний размер ипотеки на квартиры вторичного рынка на 32% меньше среднего чека кредита для покупки объектов в новостройках.

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