В России к 8 Марта подорожали зарубежные туры

УрБК, Москва, 02.03.2023. В России средний чек за бронирование зарубежного тура на неделю с 8 марта вырос на 61% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Он составляет 159,9 тыс. руб. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Travelata.ru.
На «Слетать.ру» также говорится о росте цен в этот период на 40-70% в зависимости от направления.
Туры на Шри-Ланку подорожали на 68%, до 210,1 тыс. руб., в Египет — на 65%, до 146,2 тыс. руб., в Турцию — на 49%, до 96,4 тыс. руб., в Объединенные Арабские Эмираты — на 44%, до 195,6 тыс. руб., на Мальдивы — на 21%, до 483 тыс. руб.
Также отмечается, что число забронированных туров в указанный период выросло на 56% по сравнению с прошлым годом. Это объясняется тем, что в 2022 году в этот период произошла сильная корректировка потребительского поведения. В дальнейшем турпоток восстанавливался за счет постепенного расширения полетных программ и роста числа доступных выездных направлений.
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