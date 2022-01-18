Предприятия Среднего Урала назвали рост цен поставщиков главной проблемой 2022 года

Рост цен поставщиков стал главной проблемой для предприятий Свердловской области в 2022 году. Об этом говорится в отчете о результатах исследования мнений руководителей предприятий — членов Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) за 2022 год.



В частности, рост цен поставщиков острой проблемой, мешающей осуществлению эффективной работы предприятий в 2022 году, назвали 54,2% респондентов. На втором месте по популярности — недостаток квалифицированных кадров (52%). На третьем — международные экономические санкции (47,3%). Также в топ-5 проблем предприятий региона попали снижение внутреннего спроса (33,1%) и рост тарифов (21,5%).



В отчете отмечается, что ключевые проблемы, обозначенные предприятиями Среднего Урала, сохранились с 2021 года.