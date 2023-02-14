УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:44

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о результатах заседания координационного совета ассоциации «Города Урала»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился результатами заседания координационного совета ассоциации «Города Урала». Об этом он написал в личном Telegram-канале.

По его словам, в центре внимания участников заседания была реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

«С момента запуска проекта в Екатеринбурге были благоустроены четыре общественных и 96 дворовых территорий, в этом году запланированы работы еще почти на 10 объектах. Они включают ремонт детских площадок, установку скамеек, восстановление газонов и цветников, ремонт контейнерных площадок, асфальтирование проездов и тротуаров. Но здесь очень много зависит от активности граждан — только по их заявке двор может быть включен в программу финансирования», — написал градоначальник.

Он также рассказал, что в Екатеринбурге продолжается работа и в других направлениях. Так, в текущем году планируется замена 241 лифта в 91 многоквартирном доме, кроме этого в городе будет заменено порядка 70 км теплосетей, 40 км водопровода и канализации, 20 км энергосетей.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
14.02.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план благоустройства дворовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, ...

01.11.2022 В 2023 году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Свердловской области будет направлено 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.11.2022. В 2023 году на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской ...

11.10.2022 В Екатеринбурге завершились работы по благоустройству дворовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2022. В Екатеринбурге завершились работы по благоустройству дворовых территорий, ...

29.09.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал к 1 октября на 100% обеспечить теплом город

УрБК, Екатеринбург, 29.09.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале пообещал горожанам, что к 1 ...

28.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов пообещал вовремя закончить ремонт дорог в городе

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в личном Telegram-канале рассказал о ходе дорожных ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
Архив новостей
Март 2023 (66)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18