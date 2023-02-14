Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о результатах заседания координационного совета ассоциации «Города Урала»

УрБК, Екатеринбург, 01.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поделился результатами заседания координационного совета ассоциации «Города Урала». Об этом он написал в личном Telegram-канале.



По его словам, в центре внимания участников заседания была реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».



«С момента запуска проекта в Екатеринбурге были благоустроены четыре общественных и 96 дворовых территорий, в этом году запланированы работы еще почти на 10 объектах. Они включают ремонт детских площадок, установку скамеек, восстановление газонов и цветников, ремонт контейнерных площадок, асфальтирование проездов и тротуаров. Но здесь очень много зависит от активности граждан — только по их заявке двор может быть включен в программу финансирования», — написал градоначальник.



Он также рассказал, что в Екатеринбурге продолжается работа и в других направлениях. Так, в текущем году планируется замена 241 лифта в 91 многоквартирном доме, кроме этого в городе будет заменено порядка 70 км теплосетей, 40 км водопровода и канализации, 20 км энергосетей.