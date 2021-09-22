Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил план благоустройства дворовых территорий

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о предоставлении организациям, управляющим многоквартирными домами, субсидий из муниципального бюджета для благоустройства дворовых территорий, сообщает пресс-служба городской администрации.



Так, в ходе реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Екатеринбурге на 2018-2027 годы» предусмотрены бюджетные средства муниципалитета в размере 11 млн 161 тыс. руб. для частичного возмещения затрат управляющим компаниям, чтобы в 2023 году были выполнены работы по благоустройству дворовых территорий. Общий объем средств — свыше 140 млн руб.



Также в этом году в программу включены десять дворов. Комплексная деятельность по усовершенствованию городских дворовых пространств и ремонту объектов внешнего благоустройства пройдет по следующим адресам: улица Тагильская, 23, улица Фрунзе, 76а, улица Амундсена, 64, улица Амундсена, 68, улица Малышева, 84, улица 22 Партcъезда, 12, 14, улица Фестивальная, 27, 29, 29а, улица 40-летия Октября, 9, переулок Коллективный, 11, 13, 15, улица Селькоровская, 38, 40.



«Комплексное благоустройство дворовых территорий включает в себя работы по ремонту детских игровых площадок, устройству площадок для отдыха взрослых, восстановлению газонов и цветников, ремонту хозяйственных и контейнерных площадок, установке ограждений, асфальтированию проездов и тротуаров и другое», — говорится в сообщении.